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Бамбуковая деревня

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Категория: Позитивные места и события
Июнь 04, 2017
Просмотров: 539
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Недавно в китайской деревушке Баокси состоялась первая Международная бамбуковая архитектурная биеннале, где, как несложно догадаться, были представлены сооружения, полностью сделанные из бамбука. Организаторы фестиваля взялись доказать, что этот материал можно органично использовать при оформлении любого интерьера или экстерьера. Наверное, у них дядя на бамбуковой фабрике работает. Для участия в биеннале пригласили 12 именитых дизайнеров и архитекторов из Китая и других стран.

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Комментарии   

+1 #1 deedee 04.06.2017 15:17
какие светлые строения...
Посидела бы там с книжкой...
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