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Новые «умные» шины смогут подстраиваться под любую дорогу

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Категория: Позитивные идеи
Июнь 22, 2017
Просмотров: 284
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Компания Michelin представила концепт принципиально новой шины Vision. Она полностью экологична, ее нельзя проткнуть, а в случае необходимости новое покрытие легко можно допечатать на 3D-принтере.

Новейший достижения в области технологий и материаловедения подтверждают, что иногда наиболее эффективными являются конструкции, которые берут за основу уже придуманное самой природой. Отсюда появляются сетки со структурой паутины или роботы с координацией животных. В этом ряду стоит и новая разработка Michelin: она представляет собой монолитное колесо, твердое в центре и более мягкое по краям. Его внутренняя архитектура имитирует структуру альвеол, поэтому колесо невозможно проткнуть.

Новые «умные» шины смогут подстраиваться под любую дорогу Фото: FoxNews

Колесо Vision отпечатано на 3D-принтере, для его создания использованы биоразлагаемые органические материалы: натуральный каучук, древесные опилки, солома, сахар и апельсиновые корки. В теории в состав колеса также могут входить переработанные старые шины, электронные компоненты и алюминиевые банки.

Шинопечать вместо шиномонтажа

Во время эксплуатации состояние шин будут в реальном времени контролировать встроенные датчики. Если сотрется протектор у колеса, либо понадобится замена колеса, водитель сразу об этом узнает от бортового компьютера. Также эти данные передаются в специальное приложение.

Причем такие колеса будут практически вечными: стершиеся протекторы можно допечатать на 3D-принтере. С его же помощью «летняя резина» меняется на «зимнюю» и наоборот. «Допечатывать» шины Michelin предлагает на специальных печатных дорожных станциях Print & Go, которые компания хочет построить вдоль основных трасс. С помощью приложения водитель сможет заранее заказать рисунок протектора и его толщину на ближайшей станции.


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Комментарии   

0 #1 МИPA 23.06.2017 06:05
Это очень интересная новость, спасибо!:)
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