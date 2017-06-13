18 идеальных фотографий, которые согреют душу любого перфекциониста

Подробности Категория: Позитивные картинки Июнь 13, 2017 Просмотров: 610

В мире полно вещей несовершенных. Сам человек не совершенен и это, скорее всего, главная причина, почему люди так стремятся достичь того самого идеала. Вот и в новом обзоре были собраны примеры удивительного перфекционизма в самых разных начинаниях людей.

1. Нет слов... Это просто завораживает!



Магия балета.

2. Идеальное выполнение самой сложной фигуры парашютного спорта



Идеальный ромб.

3. Когда понимаешь, что впереди - прекрасное будущее



Поразительная симметрия.

4. Похоже, это какая-то тайная парковка для перфекционистов



Завораживающая парковка.

5. Сразу видно, что человек умеет обращаться с книгами



Фигура из книг.

6. Синхронное плаванье впечатляет и завораживает



Фигура из человеческих тел.

7. Все гениальное - просто



Яркий снимок.

8. Эти малыши настоящие перфекционисты



Милые котята.

9. Лучше места для весов и не придумаешь

Лучшее место.

10. Подставка для солнышка



Постамент для солнца.

11. Смысла нет, но выглядит эффектно



Шахматная доска.

12. Настоящее произведение искусства из обычных спичек



Умопомрачительная инсталляция.

13. Светящийся одуванчик в небе



Необычный ракурс.

14. Я его хочу!



Кондитерский шедевр.

15. Теперь, овощной отдел - мой любимый!



Отдел перфекционизма.

16. Гулять по такой дорожке - сплошное удовольствие!



Оптические иллюзии.

17. Перфекционизм по-китайски



Боевые искусства.

18. Красота в простых вещах

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