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18 идеальных фотографий, которые согреют душу любого перфекциониста

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Категория: Позитивные картинки
Июнь 13, 2017
Просмотров: 610
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В мире полно вещей несовершенных. Сам человек не совершенен и это, скорее всего, главная причина, почему люди так стремятся достичь того самого идеала. Вот и в новом обзоре были собраны примеры удивительного перфекционизма в самых разных начинаниях людей.

1. Нет слов... Это просто завораживает!

Магия балета.
Магия балета.

2. Идеальное выполнение самой сложной фигуры парашютного спорта

Идеальный ромб.
Идеальный ромб.

3. Когда понимаешь, что впереди - прекрасное будущее

Поразительная симметрия.
Поразительная симметрия.

4. Похоже, это какая-то тайная парковка для перфекционистов

Завораживающая парковка.
Завораживающая парковка.

5. Сразу видно, что человек умеет обращаться с книгами

Фигура из книг.
Фигура из книг.

6. Синхронное плаванье впечатляет и завораживает

Фигура из человеческих тел.
Фигура из человеческих тел.

7. Все гениальное - просто

Яркий снимок.
Яркий снимок.

8. Эти малыши настоящие перфекционисты

Милые котята.
Милые котята.

9. Лучше места для весов и не придумаешь

Лучшее место.

Лучшее место.

10. Подставка для солнышка

Постамент для солнца.
Постамент для солнца.

11. Смысла нет, но выглядит эффектно

Шахматная доска.
Шахматная доска.

12. Настоящее произведение искусства из обычных спичек

Умопомрачительная инсталляция.
Умопомрачительная инсталляция.

13. Светящийся одуванчик в небе

Необычный ракурс.
Необычный ракурс.

14. Я его хочу!

Кондитерский шедевр.
Кондитерский шедевр.

15. Теперь, овощной отдел - мой любимый!

Отдел перфекционизма.
Отдел перфекционизма.

16. Гулять по такой дорожке - сплошное удовольствие!

Оптические иллюзии.
Оптические иллюзии.

17. Перфекционизм по-китайски

Боевые искусства.
Боевые искусства.

18. Красота в простых вещах

Композиция из яиц.

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