18 идеальных фотографий, которые согреют душу любого перфекциониста

В мире полно вещей несовершенных. Сам человек не совершенен и это, скорее всего, главная причина, почему люди так стремятся достичь того самого идеала. Вот и в новом обзоре были собраны примеры удивительного перфекционизма в самых разных начинаниях людей.
1. Нет слов... Это просто завораживает!
Магия балета.
2. Идеальное выполнение самой сложной фигуры парашютного спорта
Идеальный ромб.
3. Когда понимаешь, что впереди - прекрасное будущее
Поразительная симметрия.
4. Похоже, это какая-то тайная парковка для перфекционистов
Завораживающая парковка.
5. Сразу видно, что человек умеет обращаться с книгами
Фигура из книг.
6. Синхронное плаванье впечатляет и завораживает
Фигура из человеческих тел.
7. Все гениальное - просто
Яркий снимок.
8. Эти малыши настоящие перфекционисты
Милые котята.
9. Лучше места для весов и не придумаешь
Лучшее место.
10. Подставка для солнышка
Постамент для солнца.
11. Смысла нет, но выглядит эффектно
Шахматная доска.
12. Настоящее произведение искусства из обычных спичек
Умопомрачительная инсталляция.
13. Светящийся одуванчик в небе
Необычный ракурс.
14. Я его хочу!
Кондитерский шедевр.
15. Теперь, овощной отдел - мой любимый!
Отдел перфекционизма.
16. Гулять по такой дорожке - сплошное удовольствие!