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Команда проекта AirPano занимается съемкой сферических панорам с воздуха, используя при этом дроны, воздушные шары, самолеты, метеозонды, вертолеты и дирижабли. Иными словами, ребята снимают буквально со всего, что летает. А ведь изначально проект был всего лишь хобби двоих москвичей, фотографирующих на обычную «мыльницу». Кто бы мог подумать тогда, что со временем их увлечение превратится во всемирно признанный фотопроект!

Взгляните, какие неотразимые снимки делает сейчас эта команда энтузиастов. Представляем вам подборку панорамных фотографий самых красивых мест планеты от проекта AirPano.

Риомаджоре в Национальном парке Чинкве-Терре (Италия)

19 головокружительных панорамных фото со всего мира

Поразительный Дубай, крупнейший город ОАЭ

19 головокружительных панорамных фото со всего мира

Эверест с высоты

19 головокружительных панорамных фото со всего мира

Взгляд сверху на Верхний сад Петергофа в Санкт-Петербурге (Россия)

19 головокружительных панорамных фото со всего мира

Манхэттен не просто остров, но и историческое ядро Нью-Йорка (США)

19 головокружительных панорамных фото со всего мира

Высочайший водопад мира Анхель (Венесуэла)

19 головокружительных панорамных фото со всего мира

Льдины у побережья Исландии

19 головокружительных панорамных фото со всего мира

Чтобы вы понимали всю эпичность водопадов Игуасу в Аргентине

19 головокружительных панорамных фото со всего мира

«Центр солнца» — Триумфальная арка в Париже

19 головокружительных панорамных фото со всего мира

Знаменитый водопад Виктория в Замбии и раскинувшаяся над ним радуга

19 головокружительных панорамных фото со всего мира

Египетские пирамиды и то, что за ними находится

19 головокружительных панорамных фото со всего мира

Колесо обозрения Flyer (Сингапур)

19 головокружительных панорамных фото со всего мира

Просторы национального парка Брайс-Каньон в штате Юта (США)

19 головокружительных панорамных фото со всего мира

Извергающийся вулкан Плоский Толбачик на Камчатке (Россия)

19 головокружительных панорамных фото со всего мира

Прекрасная Барселона, взгляд с высоты на Кафедральный собор

19 головокружительных панорамных фото со всего мира

Такой уютный и притягательный Санторини (Греция)

19 головокружительных панорамных фото со всего мира

Большой Барьерный Риф (Австралия)

19 головокружительных панорамных фото со всего мира

Романтичный Нойшванштайн, замок баварского короля на юге Германии

19 головокружительных панорамных фото со всего мира

Бухта Халонг во Вьетнаме, являющаяся одним из объектов всемирного наследия ЮНЕСКО

19 головокружительных панорамных фото со всего мира
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