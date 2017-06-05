15 чудесных фото претендентов на звание National Geographic Travel Photographer 2017

Ежегодный фотоконкурс National Geographic Travel Photographer вновь начинает собирать для своего строгого жюри самые головокружительные снимки фотографов-путешественников со всего мира. Если у вас как раз таковые имеются, вы тоже можете отправить их на конкурс до 30 июня. Фотографа-победителя ждет приз — оплачиваемая поездка на двоих на Галапагосские острова на 10 дней. Ну а пока до выбора финалиста далеко, мы меж тем готовы представить вам несколько восхитительных фотографий, уже принявших участие в конкурсе.

Облака, причудливым образом нависающие над горой Фудзи

Старая мудрая черепаха

Потрясающий тоннель света в Японии

Огромный лесной слон, за которым пристально наблюдают птицы

Удивительно, но этот дивный узор создан ледниковой рекой в Исландии

Маленький мальчик играет в водах Нигера, самой ключевой реки Западной Африки

На этом черно-белом снимке изображен Бангкокский центр культуры и искусства

Царь зверей на отдыхе, Национальный парк Серенгети (Танзания)

Эти мойщики фасада смотрятся кране необычно и колоритно

В Швейцарии проводится «языческий весенний ритуал», во время которого зиму прогоняют пламенем

Стадо оленей, бегущее по заснеженным полям

Специальные фермы по выращиванию морских водорослей в Японии

Дивный закат

Девушку вот-вот накроет океанской волной на пляже побережья Чоко, Колумбия

Лисица, выглядывающая из цветов

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