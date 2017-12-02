Ученые из Массачусетса научились превращать углекислый газ в топливо

Подробности Категория: Просто полезные ссылки Декабрь 02, 2017 Просмотров: 3

На сегодняшний день известно, как минимум, несколько технологий «складирования» атмосферного СО2. Однако исследователи Массачусетского технологического института (MIT) пошли дальше. Они научились превращать углекислый газ, выделяемый при сжигании топлива на ТЭС, в сырье, которое затем можно переработать в горючее для автомобилей и самолетов, а также в другие вещества.

Доктор Ксяо Ю Ву совместно с Ахмедом Гуниемом и профессором машиностроения Рональдом Крэном разработали мембранную систему, на основе соединений лантана, кальция и оксида железа, проходя через которую, двуокись углерода (СО2) превращается в монооксид – СО.

Сам процесс разделения происходит при температуре 990 °С. Очень важно, чтобы СО продолжал «свой путь» через мембрану пока не окажется на противоположной стороне. Достичь этого можно с помощью вакуума, однако для этого требуется много энергии.

Альтернативой затратной технологии может стать использование потока водорода или метана, так как эти вещества легко окисляются и не требуют разницы в давлении для «прокачки» атомов кислорода через мембрану.

Полученный монооксид углерода можно непосредственно использовать в качестве топлива, а в сочетании с водородом, водой или их смесью – для получения жидкого углеводородного топлива и других ценных химических продуктов – метанола, синтез-газа и т.д.

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