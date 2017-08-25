Беженец продавал шариковые ручки, пока не стал героем одного фото...

Подробности Категория: Просто полезные ссылки Август 25, 2017 Просмотров: 279

«Если Бог решил тебя вознаградить, то он обязательно это сделает», - считает беженец из Сирии Абдул Халим аль-Аттар. Несколько лет назад он вынужден был бежать от войны с двумя детьми на руках в Ливан, там, в Бейруте, он продавал шариковые ручки, чтобы заработать хоть какую-то копейку. Все изменилось, когда однажды его заметил журналист из Норвегии. Парень сфотографировал Аттара и разметил снимок в сети с просьбой помочь мужчине...

Зрабатывая на жизнь, Аттар был вынужден торговать шариковыми ручками на трассе.



Пост в социальной сети, с которого началась история спасения семьи Аттара.

Мир не без добрых людей, снимок, на котором был запечатлен Аттар с четырехлетней дочерью на руках, быстро разлетелся по Интернету. Имя журналиста, не оставшегося равнодушным к чужой беде, - Гиссур Симонарсон. Он опубликовал снимок в соцсетях, зарегистрировав аккаунт с говорящим названием - @buy_pens. Кроме того, информацию о мужчине Гиссур разместил еще и на краудфандинговой площадке Indiegogo. На призыв о помощи откликнулось много неравнодушных людей, и через три месяца, когда пришло время закрывать сбор, на счету Аттара оказалось 188 685 долларов США.

Аттар и его дочь вспоминают, через что им пришлось пройти.



Абдул Халим аль-Аттар в своем ресторане.

Аттар мудро использовал эти деньги: 25 тысяч долларов он отправил родственникам и друзьям, оставшимся в Сирии, переехал с детьми в двухкомнатную квартиру, где у них наконец появилось свое пространство, а также открыл небольшой ресторан, пекарню и киоск с люля-кебабом. Вместе с Аттаром в его бизнесе сейчас работают еще 16 человек, все они тоже беженцы из Сирии. Мужчина уверен, что, коль уж ему так повезло, он должен поддержать людей, которые оказались в аналогичной ситуации. Кроме того, благодаря полученным деньгам, старший сын Аттара наконец получил возможность возобновить обучение в школе после трехлетнего перерыва.



Абдул Халим аль-Аттар счастлив, что может обеспечить нормальные условия жизни для своих детей.



Абдул Халим аль-Аттар стал работодателем для еще 16 сирийских беженцев.

До того, как попасть в Ливан, семья Аттара жила в Ярмуке, лагере для палестинских беженцев в Дамаске, там мужчина работал на шоколадной фабрике. Лагерь был разбомблен во время боев в Сирии. У Аттара нет сирийского гражданства, он палестинец, поэтому вернуться назад не может, а вот его жена предпочла уехать в Сирию.



Абдул Халим аль-Аттар - мужчина, жизнь которого изменилась благодаря одному посту в соцсетях.

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