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Благодаря инициативе местного жителя с пляжа в Индии убрали 5 000 тонн мусора

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Категория: Просто полезные ссылки
Июнь 01, 2017
Просмотров: 382
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В течение многих лет берег Аравийского моря в пригороде Мумбаи использовался людьми как свалка. Прекрасное и популярное среди отдыхающих в прошлом место покрылось зловонным ковром гниющего мусора, бутылок, тряпок и прочих бытовых отходов. Одному из местных жителей Афрозу Шаху такая ситуация порядком поднадоела, и он решил организовать акцию по уборке береговой линии. К его кампании, занявшей целых 86 недель, присоединились тысячи добровольцев, которые совместными усилиями вернули пляжу первоначальную чистоту и красоту. Проделанная работа была названа экспертами программы ООН по окружающей среде «крупнейшей очисткой пляжа в истории», а общий объем вывезенного мусора составил 5,4 миллиона килограммов!

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