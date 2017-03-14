Лучшие фото проекта «Мир в лицах»

Подробности Категория: Просто полезные ссылки Март 14, 2017 Просмотров: 448

Российский фотограф Александр Химушин провел два года в кругосветном путешествии. И во время своей эпической поездки он не только наслаждался великолепием планеты, гостеприимством каждой страны, местной едой и культурой, он делал портреты ярких представителей всех народов и племен, с которыми его сводила судьба, чтобы показать удивительное разнообразие огромного мира в лицах. В этих людях — страсть и сила, мудрость и аутентичность, все то, что делает каждый народ неповторимым.

Девочка из общины иксил (Майя) — район Треугольник Иксил, Гватемала

Женщина из племени каро — Корчо, Эфиопия

Мужчина из племени боди — Омо Вареда, Эфиопия

Самоанец — о. Савайи, Самоа

Женщина из народа ладакхи — г. Ламейуру, Гималаи, Индия

Мужчина из племени боди — Хана Мурси, Эфиопия

Девушка из народа орочон — г. Алихэ, Внутренняя Монголия, Китай

Молодой монах — Монастырь Дискит, Ладакх, Индия

Мужчина из народа киче (Майя) — г. Чичикастенанго, Гватемала

Девочка из народа вахан — Ваханская долина, Афганистан

Раджастханец — г. Джайсалмер, штат Раджастхан, Индия

Мужчина из народа тува — Монгольский Алтай, Монголия

Девушка из народа какчикели (Майя) — г. Солола, Гватемала

Мужчина из народа сахарави — г. Дахла, Западная Сахара

Девочка из народа вахан — Ваханская долина, Афганистан

Японка — г. Нара, Япония

Русская (староверка) — с. Тарбагатай, Бурятия, Россия

Мавританка — г. Нуадибу, Мавритания

Мальчик из народа тофалар — горы Саяны, Восточная Сибирь, Россия

Девушка из племени тсемай — Ки Афар, Эфиопия

Джибутийка — г. Джибути, Джибути

Кубинец — г. Гавана, Куба

Фотограф Александр Химушин в Эфиопии

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