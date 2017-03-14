Лучшие фото проекта «Мир в лицах»

Российский фотограф Александр Химушин провел два года в кругосветном путешествии. И во время своей эпической поездки он не только наслаждался великолепием планеты, гостеприимством каждой страны, местной едой и культурой, он делал портреты ярких представителей всех народов и племен, с которыми его сводила судьба, чтобы показать удивительное разнообразие огромного мира в лицах. В этих людях — страсть и сила, мудрость и аутентичность, все то, что делает каждый народ неповторимым.
Девочка из общины иксил (Майя) — район Треугольник Иксил, Гватемала
Женщина из племени каро — Корчо, Эфиопия
Мужчина из племени боди — Омо Вареда, Эфиопия
Самоанец — о. Савайи, Самоа
Женщина из народа ладакхи — г. Ламейуру, Гималаи, Индия
Мужчина из племени боди — Хана Мурси, Эфиопия
Девушка из народа орочон — г. Алихэ, Внутренняя Монголия, Китай
Молодой монах — Монастырь Дискит, Ладакх, Индия
Мужчина из народа киче (Майя) — г. Чичикастенанго, Гватемала
Девочка из народа вахан — Ваханская долина, Афганистан
Раджастханец — г. Джайсалмер, штат Раджастхан, Индия
Мужчина из народа тува — Монгольский Алтай, Монголия
Девушка из народа какчикели (Майя) — г. Солола, Гватемала
Мужчина из народа сахарави — г. Дахла, Западная Сахара
Девочка из народа вахан — Ваханская долина, Афганистан
Японка — г. Нара, Япония
Русская (староверка) — с. Тарбагатай, Бурятия, Россия
Мавританка — г. Нуадибу, Мавритания
Мальчик из народа тофалар — горы Саяны, Восточная Сибирь, Россия
Девушка из племени тсемай — Ки Афар, Эфиопия
Джибутийка — г. Джибути, Джибути
Кубинец — г. Гавана, Куба
Фотограф Александр Химушин в Эфиопии