Найти хорошее

Агентство ХОРОШИХ Новостей

Loader

RSS

feed-image RSS-лента

 

Старая версия сайта АХН

Лучшие фото проекта «Мир в лицах»

Подробности
Категория: Просто полезные ссылки
Март 14, 2017
Просмотров: 448
Скачать шаблоны для cms Joomla 3 бесплатно.
Зелёные шаблоны джумла.

Российский фотограф Александр Химушин провел два года в кругосветном путешествии. И во время своей эпической поездки он не только наслаждался великолепием планеты, гостеприимством каждой страны, местной едой и культурой, он делал портреты ярких представителей всех народов и племен, с которыми его сводила судьба, чтобы показать удивительное разнообразие огромного мира в лицах. В этих людях — страсть и сила, мудрость и аутентичность, все то, что делает каждый народ неповторимым.

Девочка из общины иксил (Майя) — район Треугольник Иксил, Гватемала

Проект «Мир в лицах» российского фотографа покорил мир. Вот лучшие из лучших фото!

Женщина из племени каро — Корчо, Эфиопия

Проект «Мир в лицах» российского фотографа покорил мир. Вот лучшие из лучших фото!

Мужчина из племени боди — Омо Вареда, Эфиопия

 

Проект «Мир в лицах» российского фотографа покорил мир. Вот лучшие из лучших фото!

Самоанец — о. Савайи, Самоа

Проект «Мир в лицах» российского фотографа покорил мир. Вот лучшие из лучших фото!

Женщина из народа ладакхи — г. Ламейуру, Гималаи, Индия

Проект «Мир в лицах» российского фотографа покорил мир. Вот лучшие из лучших фото!

Мужчина из племени боди — Хана Мурси, Эфиопия

 

Проект «Мир в лицах» российского фотографа покорил мир. Вот лучшие из лучших фото!

Девушка из народа орочон — г. Алихэ, Внутренняя Монголия, Китай

Проект «Мир в лицах» российского фотографа покорил мир. Вот лучшие из лучших фото!

Молодой монах — Монастырь Дискит, Ладакх, Индия

 

Проект «Мир в лицах» российского фотографа покорил мир. Вот лучшие из лучших фото!

Мужчина из народа киче (Майя) — г. Чичикастенанго, Гватемала

Проект «Мир в лицах» российского фотографа покорил мир. Вот лучшие из лучших фото!

Девочка из народа вахан — Ваханская долина, Афганистан

Проект «Мир в лицах» российского фотографа покорил мир. Вот лучшие из лучших фото!

Раджастханец — г. Джайсалмер, штат Раджастхан, Индия

Проект «Мир в лицах» российского фотографа покорил мир. Вот лучшие из лучших фото!

Мужчина из народа тува — Монгольский Алтай, Монголия

Проект «Мир в лицах» российского фотографа покорил мир. Вот лучшие из лучших фото!

Девушка из народа какчикели (Майя) — г. Солола, Гватемала

Проект «Мир в лицах» российского фотографа покорил мир. Вот лучшие из лучших фото!

Мужчина из народа сахарави — г. Дахла, Западная Сахара

Проект «Мир в лицах» российского фотографа покорил мир. Вот лучшие из лучших фото!

Девочка из народа вахан — Ваханская долина, Афганистан

Проект «Мир в лицах» российского фотографа покорил мир. Вот лучшие из лучших фото!

Японка — г. Нара, Япония

Проект «Мир в лицах» российского фотографа покорил мир. Вот лучшие из лучших фото!

Русская (староверка) — с. Тарбагатай, Бурятия, Россия

Проект «Мир в лицах» российского фотографа покорил мир. Вот лучшие из лучших фото!

Мавританка — г. Нуадибу, Мавритания

Проект «Мир в лицах» российского фотографа покорил мир. Вот лучшие из лучших фото!

Мальчик из народа тофалар — горы Саяны, Восточная Сибирь, Россия

Проект «Мир в лицах» российского фотографа покорил мир. Вот лучшие из лучших фото!

Девушка из племени тсемай — Ки Афар, Эфиопия

Проект «Мир в лицах» российского фотографа покорил мир. Вот лучшие из лучших фото!

Джибутийка — г. Джибути, Джибути

Проект «Мир в лицах» российского фотографа покорил мир. Вот лучшие из лучших фото!

Кубинец — г. Гавана, Куба

Проект «Мир в лицах» российского фотографа покорил мир. Вот лучшие из лучших фото!

Фотограф Александр Химушин в Эфиопии

Проект «Мир в лицах» российского фотографа покорил мир. Вот лучшие из лучших фото!

Источник

Поделиться новостью

Facebook Google Bookmarks Twitter LinkedIn ВКонтакте LiveJournal Мой мир Я.ру Одноклассники Liveinternet БобрДобр
Уникальная программа снижения веса от Фаберлик.
Новинки косметики фаберлик на faberllena.ru

Добавить комментарий

Защитный код
Обновить

 

ТОП-10

Реклама

Сайт клятв и обещаний

 

 

Последние материалы

 
 
© 2017 Агентство ХОРОШИХ Новостей. Все права защищены.
Joomla! - бесплатное программное обеспечение, распространяемое по лицензии GNU General Public License.