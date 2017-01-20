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Короткие истории, которые наверняка тронут ваше сердце-2

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Категория: Просто полезные ссылки
Январь 20, 2017
Просмотров: 84
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В наши дни хорошие новости или душевные истории редко попадают на первые страницы или в заголовки теленовостей, поэтому возникает такое чувство, как будто ничего позитивного не происходит в нашем мире. Но это не так, и хорошего в мире много. Каждый может вспомнить или рассказать какой-нибудь трогательный эпизод из своей жизни. А некоторые это уже сделали и поделились с нами.

Моей собаке-лабрадору уже 21. Она едва может подняться, плохо видит и слышит, и у неё нет достаточно сил, чтобы лаять. Но это не мешает ей весело вилять хвостом каждый раз, когда я захожу в комнату.

***

Мне только 17, но я встречаюсь с Джейком уже 3 года. И прошлую ночь в первый раз мы провели вместе. Мы никогда не занимались «этим», и прошлой ночью тоже не занимались. Вместо этого мы пекли печенье, посмотрели две комедии, смеялись, играли на приставке и заснули в объятиях друг друга. Несмотря на предупреждения родителей, Джейк – настоящий джентльмен и мой лучший друг.

***

У меня сахарный диабет. Два года назад умерла моя мама, и я приютила её кота. Как-то я проснулась поздно ночью от того, что кот сидел у меня в ногах и громко мяукал. Я никогда не слышала, чтобы он так громко и настойчиво это делал. Я встала, чтобы узнать, в чем дело, и вдруг почувствовала ужасную слабость во всем теле. Я схватила глюкометр, чтобы проверить уровень сахара в крови. Он упал до критической отметки – 53, а доктор предупреждал меня, что нормальный уровень – это 70-120. Позже, в больнице, мне сказали, что если бы кот не разбудил меня, я бы не проснулась вообще.

***

Сегодня мой 8-летний сын обнял меня и сказал: «Ты самая лучшая мама в целом-целом мире!» Я улыбнулась и насмешливо спросила: «Откуда ты это знаешь? Ты же не знаком со всеми мамами в мире.» Мой сын обнял меня ещё крепче и сказал: «Я знаю. Ты мой мир.»

***

Я чувствовала себя так ужасно, что просто хотелось уткнуться в подушку, лежать и плакать. Когда я вернулась домой, я вошла на Фейсбук. В моем почтовом ящике было сообщение от моей лучшей подруги – «Я думала о тебе сегодня и просто хотела напомнить, что я люблю тебя.» Все мои печали сразу как рукой сняло.

***

Сегодня, как только мой 5-летний брат вошел в мою комнату, я резко сказала ему, чтобы он убирался, даже не взглянув на него. Когда он не послушался, я повернулась, чтобы рявкнуть на него снова, и тут я заметила, что он держит миску с черешнями (я их так люблю) в руках. Он сказал: «Извини, я просто принёс тебе вот это.»

***

В нашей школе, как и в любой другой, есть девушка, которая более популярна, чем все другие девчонки. Она невероятно красива и умна, и все мальчишки готовы на всё, что угодно, чтобы привлечь ее внимание. Но она всё свое время проводит лишь с одним мальчиком – своим младшим братом, страдающим аутизмом.

***

Моя мать умерла после продолжительной борьбы с раком. Мой лучший друг, который живет за тысячи километров, позвонил, чтобы утешить меня и выразить соболезнование. Во время разговора по телефону я признался ему, что тяжело переживаю утрату, и как бы я хотел, чтобы он был рядом в это трудное для меня время. «Я уже здесь,» сказал он. «Открывай.» А потом он позвонил в мою дверь.

***

Я сидела на балконе гостиницы и наблюдала за двумя влюбленными, которые прогуливались вдоль пляжа вдалеке. Судя по их поведению, я могла бы сказать, что им было весело, и они наслаждались обществом друг друга. Когда они подошли ближе, я увидела, что это были мои родители. А 8 лет назад они чуть было не развелись.

***

Сегодня мой отец сказал мне: «Действуй и не отступай! Тебе не надо быть профессионалом, чтобы сделать что-то по-настоящему хорошее. Непрофессионалы создали Google и Apple. А «Титаник» строили специалисты.

***

Я горжусь своим 17-летним сыном. Хотя он родился слепым, это не помешало ему хорошо учиться, стать гитаристом (чья группа только что выпустила свой первый успешный альбом), и полюбить девушку, с которой его связывает давняя дружба. Как раз сегодня его младшая сестра спросила, что ему нравится в Валерии, и он ответил: «Всё. Она красивая.»

***

Я спросила своего 6-летнего сына, кем он хочет быть, когда вырастет. Он ответил: «Мама, я просто хочу быть счастливым.»

***

Мой 91-летний дед (военный врач, герой войны и успешный бизнесмен) заболел и оказался на больничной койке. Когда я проведывал его, мы просто разговаривали, и я спросил, что он считает самым большим достижением в своей жизни. Он приподнялся, взял мою бабушку за руку, посмотрел ей в глаза и сказал: «То, что ты столько лет была со мной рядом.»

***

Большой бездомный пёс шёл за мной от метро почти до самого дома. Я побаивалась его и нервничала. Вдруг передо мной возник мужчина с ножом и потребовал мой кошелек. Не успела я среагировать, как пес набросился на него. Мужчина бросил нож и убежал. Сейчас и я и мой дом в безопасности, и всё это благодаря тому бездомному псу.

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