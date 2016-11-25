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Швеция платит за ремонт вещей

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Категория: Просто полезные ссылки
Ноябрь 25, 2016
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Швеция после нашумевшего перехода на шестичасовой рабочий день продолжила социальные перемены. Теперь она начинает доплачивать людям, которые чинят свои вещи вместо того, чтобы выбросить их. Правительство объявило о налоговых льготах для фирм, занимающихся ремонтом одежды, велосипедов, холодильников и стиральных машин. Для них НДС уменьшен вдвое – с 25% до 12%. Суммы, потраченные на ремонт, будут возвращены потребителям. Это будет стоить государству около $54 млн, но эта сумма будет с лихвой компенсирована налогами на вредное производство.

Кроме того, у этого решения будет еще несколько последствий. Экологически вредным предприятиям станет выгоднее переходить на более чистое производство. Спрос при этом не уменьшится, но появятся новые рабочие места – чинить сломанную вещь сложнее, чем купить новую. Уменьшится и количество отходов в стране. Люди начнут покупать более надежные вещи, вместо одноразового китайского ширпотреба.

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