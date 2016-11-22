Нереально маленькие картины ручной работы

Подробности Категория: Просто полезные ссылки Ноябрь 22, 2016 Просмотров: 4

Хасан Кейл — невероятно талантливый художник из Турции, продолжает заставлять привычные границы искусства расширяться. Хасан пишет миниатюрные картины на необычных и невероятно маленьких холстах — скорлупе от арахиса, половинке миндального ореха, головке спички и многом другом. И кажется, будто чем меньше места для работы, тем турецкому художнику лучше. Некоторые работы Хасана без увеличения через линзы невозможно разглядеть. Мы просто не представляем, как он это делает.

Недавно художник рассказал на своей странице в Facebook, что мечтает написать силуэт Стамбула на пряди волос. Если такое кому-то и по плечу, то, пожалуй, только Хасану Кейлу.



























































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