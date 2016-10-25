Нарисованные сказки Валентина Рекуненко

Украинский художник Валентин Рекуненко очень любит сказки. Причем, не столько читать, сколько рассказывать. И делает он это при помощи холста и кисти. Многие его работы находятся в частных собраниях России, Германии, США, Канады, Польши, а также в Министерстве культуры Украины, в художественных музеях г. Запорожья и г. Токмака.
В гостях у сказки
Охотничий городок
В гостях у бабушки
свидание
Книжный дом
Реставраторы
Воздушные качели
Новый мир
Зонтики
Дождик
На досуге
Лечение
Большая наседка
Хозяйка амбара
Голубое утро