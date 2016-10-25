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Нарисованные сказки Валентина Рекуненко

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Категория: Просто полезные ссылки
Октябрь 25, 2016
Просмотров: 14

Украинский художник Валентин Рекуненко очень любит сказки. Причем, не столько читать, сколько рассказывать. И делает он это при помощи холста и кисти. Многие его работы находятся в частных собраниях России, Германии, США, Канады, Польши, а также в Министерстве культуры Украины, в художественных музеях г. Запорожья и г. Токмака.

В гостях у  сказки

 

Охотничий  городок

В гостях у  бабушки

свидание

Книжный дом

Реставраторы

Воздушные качели

Новый мир

Зонтики

Дождик

На досуге

Лечение

Большая наседка

Хозяйка амбара

Голубое утро

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