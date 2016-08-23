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Пещерные люди, которым все завидуют

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Категория: Просто полезные ссылки
Август 23, 2016
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Квартиры на верхних этажах небоскребов считаются самыми престижными и дорогими, но взгляните на некоторые из самых уникальных чудес мира, которые построены не в облаках, а под землей или в пещерах.

 В элитном отеле Санторини в Имеровигли (Греция) есть бассейн, построенный внутри пещеры. С отвесной скалы открывается вид на Средиземное море.

santorini-hotel

Каменные пещеры протянулись вдоль отвесных скал в Невшехире, Турция, в исторической области Каппадокия. Это место пользуется популярностью среди туристов, которые приезжают посмотреть на творения византийского искусства и разветвленную сеть подземных жилых пещер эпохи бронзы.

cappadocia

К более современным жилым пещерам относится Les Hautes Roches — пятизвездочный отель, вырубленный внутри известняковой скалы. Из роскошно обставленных номеров открывается вид на реку Луара.

five-star-hotel-constructed-inside-a-limestone-cliff

Этот парк развлечений на глубине 400 футов был построен в бывшей соляной шахте в Румынии, он называется Салина Турда. Внутри, вы можете прокатиться на подземном колесе обозрения или на весельной лодке по озеру, поиграть в пинг-понг и посмотреть спектакли в амфитеатре.

this-400-foot-deep-amusement-park

Вырубленная в скале церковь Темппелиаукио в Хельсинках очаровывает застекленным куполом, который расположен чуть выше уровня земли и пропускает много солнечного света внутрь. Строители специально оставили нетронутыми каменные стены: изумительная естественная акустика делает церковь идеальным местом для проведения концертов.

rough-rock-walls

В этой деревне на юге Туниса, местные жители живут в традиционных троглодитных жилищах – пещерах, вырубленных в скале. Здесь даже есть подземный отель.

cave-houses

Этот дом на греческом острове Антипарос стоит прямо на том месте, где сходятся два холма. Две длинные каменные стены соединили их словно мост, так дом естественным образом вписался в ландшафт.

stone-walls-bridg

Построенный в 2009 году в память об одном корейском поэте, Земляной дом в Сеуле имеет два внутренних двора, которые объединяют шесть отдельных комнат, кухню, кабинет и ванную комнату с деревянной ванной и унитазом.

built-in-2009

Этот дом в Glaumbær, Исландия, является образцом «дома из дерна» — постройка хорошо сохраняет тепло, имеет каменный фундамент, а по бокам — уложенный пластами дерн.

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В Польше 800 ступенек вниз по лестнице приведут вас к месту, где вы найдете художественную галерею, дом отдыха и громадные залы, в которых проводят свадьбы и конференции. Это чудо 13-го века когда-то было соляной шахтой.

in-poland-800-steps-lead-down-a-shaft

Построенный в 1996 году и похожий на жилище хоббита, этот дом в валлийский сельской местности представляет собой тоннель под крышей из дерна. Дом с тремя комнатами и потрясающим видом на океан напоминает жилище из известного британского ТВ-шоу для детей — местные жители называют его «домом Телепузиков».

teletubby-house

Этот «погребенный» музей расположен на Наосиме, японском «острове искусств». Небольшие отверстия в бетоне и геометрические окна-люки, которые пропускают свет, можно рассмотреть среди зеленого покрова.

this-buried-this-museum-is-on-naoshima-japans-art-island

Жители Кубер Педи в Австралии молятся под землей. Сербская православная церковь, построенная в 1993 году, вырезана в песчанике и имеет общий зал, приходской дом, и даже школу.

church-built-in-1993-is-carved-in-the-sandstone

Построенный архитектором Питером Ветчем, этот швейцарский дом – образец «земляного жилища» – такой себе дом в земле, в котором в качестве стен частично используется местный природный рельеф.

surrounding-terrain-for-walls

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