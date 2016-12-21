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Парижский общественный транспорт ненадолго стал бесплатным

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Категория: Краткие новости
Декабрь 21, 2016
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Для популяризации экологичных видов транспорта городские власти Парижа решили провести интересную акцию: на несколько дней весь общественный транспорт для парижан и гостей столицы стал абсолютно бесплатным. К тому же в один из дней все желающие могли совершенно безвозмездно арендовать велосипед или электромобиль. Таким образом, власти города хотели показать, что жить и передвигаться без обычного автомобиля иногда можно и очень даже нужно.

Отметим также, что вскоре в Париже вступит в силу закон, запрещающий въезд в город старым и грязным машинам с 8 утра до 8 вечера. Впрочем, владельцы этих автомобилей смогут приобрести себе новенькие, экологически безопасные электромобили с большой скидкой, гарантированной государством.

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