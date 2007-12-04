Подробности Категория: Краткие новости Декабрь 04, 2007 Просмотров: 4074

Нидерландские ученые установили, что чай и "сильные" специи активно помогают природному процессу сжигания жира для выработки энергии, необходимой нашему организму.

Как известно, черный и, особенно, зеленый чаи способствуют повышению процесса метаболизма, что ведет к похуданию. Но кроме того, исследователи отмечают, что специи в таких блюдах как тикка и балти помогают быстрее достичь чувства насыщения. Таким образом, они способствуют тому, чтобы люди ели меньше. А еще карри помогает процессу пищеварения.



Лучшие результаты также показали черный перец, кориандр, куркум, красный перец типа чили, тмин, имбирь и лук.



При этом ученые предостерегают: бороться с избыточным весом только с помощью карри и чая - значит, не добиться никаких результатов.



Фото: krls.ru

Источник: Весло

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