Найти хорошее

Агентство ХОРОШИХ Новостей

Loader

RSS

feed-image RSS-лента

 

Старая версия сайта АХН

Генномодифицированные водоросли удваивают производство биотоплива

Подробности
Категория: Позитивные новости
Июнь 28, 2017
Просмотров: 72
Скачать шаблоны для cms Joomla 3 бесплатно.
Зелёные шаблоны джумла.

 Компании ExxonMobil и Synthetic Genomics Inc. объявили о прорыве в совместных исследованиях передового биотоплива, связанного с модификацией штамма водорослей.

Ученые создали штамм водорослей, используя которые можно производить в два раза больше липидов, чем ранее, это вещество, которое затем перерабатывают в биотопливо.

Используя комбинацию инструментов для редактирования генов, включая знаменитый метод CRISPR-Cas9, ученые идентифицировали и отключили гены, которые ограничивали производство липидов. Создав водоросли, которые могут поддержать коммерческие объемы устойчиво используемого биотоплива.

«Мы сосредоточены на понимании того, как можно максимизировать эффективность [липидного производства] водорослей и в то же время максимизировать количество CO2, которое преобразуется в липиды в клетках, являющегося компонентом, перерабатываемым в биодизель», - сказал Эрик Моллингринг (Eric Moellering), ведущий исследователь компании Synthetic Genomics Inc.

Генномодифицированные водоросли удваивают производство биотоплива

Ученые пытались воплотить в реальность концепцию использование фототропных водорослей для производства биодизеля с 1970-х годов. Ранее считалось, что новый энергетический сектор, основанный на водорослевом биотопливе, может гарантировать транспортное топливо и продовольственную безопасность для будущих поколений.

Несмотря на годы исследований, наилучшие попытки до сих пор были ограничены промышленными штаммами, которые, хотя и имеют действительно высокий коэффициент конверсии липидов, не производят достаточного количества материала, чтобы сделать его коммерчески жизнеспособным, - ограниченный тем, что он не может расти очень быстро.

«В начале исследования мы задали основной вопрос: можем ли мы спроектировать водоросль для получения большего количества липидов при сохранении роста? Эта публикация дает доказательство концептуального ответа на этот вопрос - да», - сказал Моллерринг.

Генномодифицированные водоросли удваивают производство биотоплива

В своем новом исследовании команда использовала технологию редактирования геномов высших организмов CRISPR-Cas9 и определила 20 факторов перехода, которые регулировали производство липидов. Исключив 18 из них, команда смогла удвоить выход липидов по сравнению с немодифицированными водорослями.

Но один из самых важных моментов заключается в том, что они смогли это сделать, не замедляя темпа роста водорослей. Водоросли росли с той же скоростью, что и немодифицированный тип.
Генетически модифицированные водоросли производили до 5 г липидов на метр в день, что в два раза больше, чем в дикой природе.

Другим важным показателем является полная конверсия углерода в липид. Это говорит о том, насколько эффективны водоросли при конверсии СО2 в липиды. В дикой природе у обычных водорослей преобразование СО2 составляет около 20%, но у генномодифицированных водорослей преобразование углерода в липиды составляет от 40 до 55%.

Стоит отметить, что это исследование проводилось только в лабораторном масштабе, но один из исследователей, Имад Аджави (Imad Ajjawi), из компании Synthetic Genomics, отметил, что, хотя команда считает это «доказательством концепции, работа представляет собой важную веху в установлении направления для пути, который ведет к возможной коммерциализации биотоплива из водорослей».

Если этот метод выйдет за рамки лаборатории, производство биотоплива больше не будет основываться на сахарах, производимых земледельческими культурами, такими как сахарный тростник и кукуруза.

Это исследование является еще одной победой в области редактирования генов, и исследователи показали, что новые инструменты для генетического редактирования находятся в центре обсуждения некоторых из самых больших проблем в мире.

«Мы также разработали необходимые геномные и генетические инструменты, которые позволят будущим прорывам продвинуться в этом направлении», - сказал Айяви.

Источник

Поделиться новостью

Facebook Google Bookmarks Twitter LinkedIn ВКонтакте LiveJournal Мой мир Я.ру Одноклассники Liveinternet БобрДобр
Уникальная программа снижения веса от Фаберлик.
Новинки косметики фаберлик на faberllena.ru

Добавить комментарий

Защитный код
Обновить

 

ТОП-10

Реклама

Сайт клятв и обещаний

 

 

Последние материалы

 
 
© 2017 Агентство ХОРОШИХ Новостей. Все права защищены.
Joomla! - бесплатное программное обеспечение, распространяемое по лицензии GNU General Public License.