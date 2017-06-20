Вам срочно нужно перезагрузить мозг? Тогда мойте руки! Исследователи обнаружили, что этот процесс не только позволяет добиться чистоты кожи, но и освобождает мозг от старых идей, делает мышление более гибким. Это действие помогает расставить приоритеты, делая прошлые цели менее важными, а новые делает приоритетными.

Открытие сделали исследователи из Школы менеджмента имени Джозефа Л. Ротмана (Университет в Торонто).

До начала их работы было известно, что очищение физического тела помогает справиться с психологическими переживаниями, например, с чувством вины от аморального поведения, унынием после поражения и так далее. Некоторые люди рассказали, что они стремятся принять душ после совершения «нечистого акта», чтобы смыть вину.

Но сейчас исследователи доказали, что мытье рук помогает разгрузить мозг. Ученые провели четыре эксперимента, во время которых привлекали внимание участников к конкретным целям путем игры слов или краткого обзора. Затем их просили или оценить, или фактически воспользоваться влажными салфетками. Те, кто использовали их для дезинфекции одежды, с меньшей вероятностью оглядывались назад на предыдущие цели, чтобы выбрать поведения на их основе, а также с меньшей вероятностью считали это важным. Ученые установили, что внимание этих участников было проще переориентировать на другие цели.

Люди, которые считали важной целью здоровье, используя влажные салфетки, оставляли ее. Они были более склонны выбирать шоколад, а не мюсли для еды.

Исследование провели, опираясь на результаты кратковременных чисток рук, а не долгосрочного воздействия. Конечно, еще предстоит все проверить, но предварительно можно сказать, что когда речь заходит о выборе нового направления мыслей, более полезных занятий, мытье рук вполне пригодится.

Использование влажной салфетки или поход к раковине может избавить от сомнений при выборе. Например, человек не знает, куда поехать – в Париж или Рим на отдых. Выбирая Париж, он обосновывает это тем, что здесь лучше кухня и есть фантастические музеи. Он оправдывает выбор, сосредоточив внимание на положительных чертах.

Но исследование показало, что в процессе мытья рук, люди уже не чувствуют, что свой выбор им нужно как-то обосновывать. Они смывают эту необходимость.

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